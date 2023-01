Republikeinen ruziën over nieuwe Huis-voorzitter, chaos dreigt

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden kiest vandaag de opvolger van Democratische voorzitter Nancy Pelosi. Normaal gesproken is dat een hamerstuk waarvan de uitslag weken of zelfs maanden van tevoren vaststaat. Dit keer dreigt het een chaos te worden, omdat het de beoogde Republikeinse kandidaat Kevin McCarthy (57) maar niet lukt om genoeg partijgenoten achter zich te krijgen. McCarthy is al drie jaar een succesvol fractieleider bij de Republikeinen. Bij de verkiezingen in november haalden de Republikeinen 222 zetels in het Huis, 5 meer dan de 218 die nodig zijn voor een meerderheid. McCarthy werd daardoor de gedoodverfde kandidaat voor deze belangrijke en eervolle functie. Hij mocht zelfs al plaatsnemen in het kantoor van de voorzitter. Toch is niet uit te sluiten dat hij zijn koffers weer kan pakken. Een tiental Trump-aanhangers uit de ultraconservatieve vleugel van de Republikeinse partij verzet zich tegen zijn voorzitterschap, omdat ze hem te slap en niet conservatief genoeg vinden om het tegen de Democraten op te nemen.

Senaat en Huis van Afgevaardigden De Senaat en het Huis van Afgevaardigden vormen in de VS samen de wetgevende macht van de federale overheid: het Congres. Beide kamers kunnen onder meer nieuwe wetten voorstellen of bestaande wetten veranderen. Het Huis van Afgevaardigden bestaat uit 435 leden, de Senaat uit 100. De voorzitter van het Huis (speaker) heeft een belangrijke positie in de lijn der opvolging: als de president en vicepresident wegvallen, komt hij in het Witte Huis.