Kritiek in Rusland na vele Russische doden bij aanval Makijivka

Er is onder de bloggers verbijstering over geruchten hoe Oekraïne het gebouw als doelwit ontdekte. Het Russische persbureau Tass citeerde namelijk lokale autoriteiten die zeggen dat het massale gebruik van mobiele telefoons door de militairen in het gebouw de aandacht van het Oekraïense leger kan hebben getrokken. Met telefoonsignalen kan de locatie van de militairen zijn bepaald.

De school in de stad Makijivka, vlakbij Donetsk, werd volgens Rusland getroffen door vier Himars-raketten. Opvallend was dat Rusland, dat zelden uitspraken doet over aantallen doden aan de eigen zijde, officieel erkende dat er 63 doden waren gevallen bij de aanval.

In Rusland zijn er veel kritische reacties na de Oekraïense aanval op een schoolgebouw waar mogelijk honderden Russische militairen zijn gedood . Er wordt schande van gesproken dat zoveel militairen bij elkaar zaten in een gebouw, waar mogelijk ook nog munitie lag opgeslagen.

"Wat er gebeurd is, is verschrikkelijk" schrijft Archangel Spetznaz Z., een Russische blogger met ruim 700.000 volgers op Telegram. "Wie kwam met het idee om zoveel personeel in een gebouw onder te brengen, waar zelfs een idioot snapt dat er bij een aanval vele doden en gewonden vallen?"

Ook de ultra-conservatieve journalist Andrei Medvedev is kritisch. "Door personeel te huisvesten in gebouwen in plaats van schuilkelders help je de vijand."

De aanval lijkt bovendien zo dodelijk te zijn geweest doordat er ook munitie in of bij het gebouw lag opgeslagen. Een andere blogger die in september nog een ontmoeting had met president Poetin, stelt nu dat er een tribunaal moet komen voor het Russische militaire leiderschap, waarbij hij de militaire top bestempelt als "ongetrainde idioten".