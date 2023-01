Oekraïense politie: 25 martelkampen ontdekt in regio Charkov

De Oekraïense politie zegt 25 martelkampen te hebben ontdekt in de regio rond de Oost-Oekraïense stad Charkov. De regio was maandenlang bezet door Russische troepen. Begin september trokken de Russen zich terug onder druk van een Oekraïens tegenoffensief.

De Russen hielden burgers in de kampen vast onder onmenselijke omstandigheden, meldt politiechef Volodimir Timosjko op Facebook. Volgens onderzoek van de Oekraïense politie werden er mensen gemarteld. Sommige burgers kregen volgens de politiechef elektrische schokken en ook werden er vingers gebroken.

Sinds september hebben de Oekraïense autoriteiten in de bevrijde gebieden van de regio Charkov 920 lichamen van burgers gevonden, waaronder de lichamen van 25 kinderen. Van 264 mensen is de identiteit nog altijd niet vastgesteld. "Dit is wat de Russische wereld bracht in onze vreedzame dorpen en steden", schrijft Timosjko.

Verwoestingen

Het is niet voor het eerst dat er berichten zijn over martelingen door het Russische leger. Human Rights Watch schreef in juli dat Russische troepen in bezette regio's in het zuiden van Oekraïne krijsgevangenen hebben gemarteld. En de autoriteiten vonden in Cherson tientallen lichamen met sporen van marteling.

In de hele regio Charkov zijn volgens de politiechef bijna 10.000 huizen verwoest of beschadigd geraakt. De politie inspecteert alle gebouwen om de de gevolgen van de oorlog vast te leggen.