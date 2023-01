Oekraïense politie: 25 martelcentra ontdekt in regio Charkov

Het is niet voor het eerst dat er berichten zijn over martelingen door het Russische leger. Human Rights Watch schreef in juli dat Russische troepen in bezette regio's in het zuiden van Oekraïne krijgsgevangenen hebben gemarteld. En de autoriteiten vonden in Cherson tientallen lichamen met sporen van marteling.

Sinds september hebben de Oekraïense autoriteiten in de bevrijde gebieden van de regio Charkov 920 lichamen van burgers gevonden, waaronder de lichamen van 25 kinderen. Van 264 mensen is de identiteit nog altijd niet vastgesteld. "Dit is wat de Russische wereld bracht in onze vreedzame dorpen en steden", schrijft Timosjko.

Correspondent David Jan Godfroid:

"Er wordt door persbureaus gesproken over martelkampen, maar dat is wat verwarrend. Een kamp suggereert dat het iets heel groots is, maar wat we eerder hebben gezien is dat mensen heel dicht opeengepakt zaten in kelders, schoollokalen, appartementen of andere ruimtes zonder voorzieningen, geen water, vaak geen wc, niet of nauwelijks te eten.

Als we afgaan op eerdere getuigenissen gaat het de Russen bij die martelingen om informatie over de positie van Oekraïense troepen, maar het gaat ook om mensen die zich verzetten tegen de Russische invasie. In dat geval is het een soort vergelding. Het lijkt erop dat ze dat in alle gebieden die Rusland heeft bezet doen. We hadden aan het begin van de oorlog verhalen uit Irpin en Boetsja, later ook uit Cherson toen dat was bevrijd. Het lijkt steeds hetzelfde patroon: een systeem van terreur tegen de plaatselijke bevolking."