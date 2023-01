Jeremy Renner zwaargewond aan borst en benen door sneeuwschuiver

Acteur Jeremy Renner is zwaargewond geraakt aan borst en benen door het ongeluk waar hij op Nieuwjaarsdag betrokken bij was. Zijn woordvoerder meldt dat in een update. Eerder werd alleen gemeld dat hij in "kritische maar stabiele toestand" was opgenomen in het ziekenhuis.

De 51-jarige acteur was de weg naar zijn huis in de Amerikaanse staat Nevada sneeuwvrij aan het maken met een sneeuwvoertuig toen het misging. Door nog onbekende oorzaak kwam hij onder zijn zogenoemde snowcat terecht. Het had de afgelopen dagen zwaar gesneeuwd in die regio.

Een getuige vertelt aan entertainmentsite TMZ dat een buurman die arts is snel een tourniquet kon aanbrengen, maar Renner toch veel bloed heeft verloren. Hij werd per helikopter uit het afgelegen gebied naar het ziekenhuis vervoerd.

Politieonderzoek

Renners familie laat in de verklaring weten dankbaar te zijn voor de inzet van alle hulpverleners en prijzen de goede zorg die hij in het ziekenhuis ontvangt. Ook zijn ze blij met alle steunbetuigingen. "Ze zijn overweldigd en dankbaar door de overvloed aan liefde en steun van fans."

Renner ligt nog op de intensive care, maar is volgens verschillende media bij kennis en aanspreekbaar. Wel zou hem nog een lange revalidatie wachten, met meerdere operaties.

De politie onderzoekt nog wat er misgegaan; de snowcat zou veiligheidsvoorzieningen moeten hebben die dit soort ongelukken onmogelijk maken. Renners voertuig was als enige betrokken bij het incident.

Marvelheld

Jeremy Renner maakte carrière met films als The Town en The Hurt Locker, waar hij beide een Oscarnominatie voor kreeg. Wereldberoemd werd hij in de rol als boogschutter Clint Barton in de superheldenfilms van Marvel. Hij speelde die rol in vijf films en in een tv-serie over het karakter, Hawkeye.

Renner is binnenkort weer te zien in de serie Mayor of Kingstown op Paramount+, waar deze maand het tweede seizoen van begint.