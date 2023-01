Americanfootballspeler Hamlin zakt in elkaar tijdens NFL-wedstrijd

In de Verenigde Staten is een wedstrijd in de hoogste Americanfootballcompetitie, de National Football League (NFL), gestaakt na het ineenzakken van een speler. Damar Hamlin van de Buffalo Bills kwam in het eerste kwart van de wedstrijd in botsing met een tegenstander.

De 24-jarige speler kwam daarna weer overeind, maar drie seconden later viel Hamlin achterover en bleef hij op het veld liggen.

Fans reageerden geschokt: