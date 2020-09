Groningen op voorsprong dankzij eigen goal ADO

- ADO en FC Groningen boekten in de 26 eerdere edities beide tien zeges. Vorig seizoen werd het 1-1 dankzij Gabriel Gudmundsson (0-1) en Tomas Necid. Groningen speelde na rust met tien man na rood Deyovaisio Zeefuik. ADO'er Tom Beugelsdijk werd in de blessuretijd uit het veld gestuurd.

- ADO verloor de seizoensouverture bij Heracles (2-0), FC Groningen boog voor PSV en zag Arjen Robben met een blessure aan de lies uitvallen.

- ADO-verdediger Boy Kemper is geschorst. Hij kreeg vorige week rood in het duel met Heracles Almelo.

- ADO speelt voor het eerst sinds 2 oktober 2013 thuis in de eredivisie weer op natuurgras. Destijds won de ploeg van trainer Maurice Steijn met 2-1 van Vitesse.

- ADO is momenteel 5 eredivisieduels op echt gras zonder overwinning (W0-G1-V4) en kreeg in deze 5 wedstrijden in totaal 17 goals om de oren. De laatste zege op natuurgras was een 2-0 zege op bezoek bij Vitesse op 26 oktober 2019.