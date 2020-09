Botteghin terug bij Feyenoord, Twente mist Brama

- Bij Willem II keert Jordens Peters terug na een schorsing. Victor van den Bogert begint ook in de basis, hij vervangt Dries Saddiki.

- Luca de la Torre begint voor het eerst in de basis bij Heracles. De Amerikaan vervangt Silvester van der Water, die in de belangstelling staat van het Amerikaanse Orlando City. De La Torre is de eerste Amerikaanse Heraclied in de eredivisie, vorige week speelde hij al een halfuur in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen ADO.

- Willem II was Heracles in 18 eerdere thuisduels 8 keer de baas.Heracles won 5 keer, voor het laatst in 2017. Na rood voor keeper Bram Castro boog Heracles een 1-0 achterstand alsnog om: 3-1.

- Willem II zegevierde de laatste drie edities. Vorig seizoen was Sebastian Holmén de matchwinner in Tilburg (1-0).

- Willem II begon de competitie met verlies bij Heerenveen (2-0), Heracles was te sterk voor ADO (2-0).

- Elton Kabangu (Willem II) is geschorst.