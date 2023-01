Noren massaal aan de elektrische auto: vier op vijf nieuwe auto's op batterij

In Noorwegen is bijna 80 procent van de nieuw verkochte auto's inmiddels elektrisch. Dat blijkt uit gegevens die zijn vrijgegeven door de Noorse autobranchevereniging OFV. De Noren kochten vorig jaar ruim 174.000 auto's. Daarvan waren er ruim 138.000 volledig elektrisch.

Tesla was het populairste automerk bij Noorse automobilisten. Het Amerikaanse bedrijf verkocht ruim 21.000 voertuigen. Daarna volgen Volkswagen, BMW op drie en Toyota op vier. Volgens de OFV was de Tesla Model Y de populairste auto, gevolgd door de ID4 van Volkswagen en de Skoda Enyaq.

Het aandeel elektrische auto's steeg afgelopen jaar behoorlijk: in 2021 was 65 procent van de nieuw verkochte auto's een elektrisch model, vorig jaar dus 80 procent. Tien jaar geleden was nog maar 2,9 procent van de nieuwe auto's in het land elektrisch.

Genereuze subsidies

Noorwegen wil dat er in 2025 geen enkele nieuwe auto meer wordt verkocht die rijdt op fossiele brandstoffen, ook al is het land zelf een grote producent van olie en gas. De genereuze belastingvoordelen op de elektrische auto's hebben de Noorse schatkist vorig jaar omgerekend zo'n 4 miljard euro aan belastinginkomsten gekost.

Als voorbeeld: een elektrische Porsche Turbo S kostte ruim 161.000 euro. Maar zou het om een auto op fossiele brandstoffen gaan, dan moest ruim 199.000 euro worden afgerekend. Verder profiteren bezitters van elektrische auto's in Noorwegen van andere voordelen, die de komende jaren wel worden afgebouwd. Ook worden er nieuwe belastingen geïntroduceerd.

In Nederland krijgt de elektrische auto ook meer voet aan de grond. Er reden tot en met 30 november vorig jaar ruim 316.000 rond, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zo'n 21 procent van de in Nederland verkochte nieuwe auto's was vorig jaar, gerekend tot en met november, volledig elektrisch.