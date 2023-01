Dodental gevangenisaanval Mexico loopt op, 'VIP-cellen aangetroffen'

Het dodental van de aanval op een gevangenis in Mexico is opgelopen tot negentien. Onder hen zijn tien bewakers, zo melden de Mexicaanse autoriteiten. Verder zijn er zeven gevangenen en twee indringers om het leven gekomen. Vijftien mensen raakten gewond: veertien gevangenen en een bewaker.

De aanval was eergisteren in de stad Ciudad Juárez, tegen de Amerikaanse grens aan. Volgens justitie in het Midden-Amerikaanse land zijn 25 gevangenen ontsnapt, onder wie bendeleider Ernesto Alfredo Pinon, ook bekend onder zijn bijnaam 'El Neto'.

Hij werd in 2010 veroordeeld tot ruim 200 jaar cel vanwege ontvoering en moord. De man is nog voortvluchtig. De politie is een klopjacht begonnen. De voortvluchtigen zijn volgens de minister van Veiligheid leden van de straatbende Los Mexicles, een groep die banden heeft met diverse beruchte Mexicaanse drugskartels.

'VIP-cellen'

Volgens de minister van Defensie van Mexico vonden agenten en militairen in de gevangenis tien 'VIP-cellen', die van allerlei luxe waren voorzien. Een cel had zelfs een kluis, gevuld met cash geld. Verder vonden de autoriteiten in het complex diverse soorten drugs als cocaïne, crystal meth, heroïne en fentanyl.

Het is niet voor het eerst dat de gevangenis in Ciudad Juárez wordt opgeschrikt door een uitbraak of andere vormen van geweld. In 2009 kwamen bij onlusten twintig mensen om het leven.

Geweld komt in Mexicaanse gevangenissen vaak voor. Er breken regelmatig conflicten uit tussen gevangenen die lid zijn van rivaliserende bendes.