Machtige Van Gerwen weerstaat 'theatraal gedrag' en haalt zesde WK-finale

Michael van Gerwen heeft voor de zesde keer de finale van het WK darts gehaald. De titelfavoriet uit Vlijmen liet niets heel van de Belg Dimitri Van den Bergh, die voor het eerst in de halve eindstrijd stond: 6-0. "Dit voelt goed natuurlijk", reageerde een tevreden Van Gerwen, na het behalen van zijn eerste WK-finale na drie lastige jaren. "Maar ik wil meer, want ik wil het niet bij laten." Herhaling van WK-finale van 2019 De ongenaakbare Van Gerwen maakt zich nu op voor de krachtmeting van dinsdagavond met de Engelsman Michael Smith, een herhaling van de WK-finale uit 2019. Toen won de Nederlander met 7-3. Smith was eerder op de avond in de andere halve finale met 6-2 te sterk geweest voor de Duitse sensatie Gabriel Clemens, die als eerste Duitser ooit de halve eindstrijd op het WK had gehaald.

Michael van Gerwen op het WK 2023.



2e ronde: 3-0 Williams ✅

3e ronde: 4-2 Suljovic ✅

4e ronde: 4-1 Van Duijvenbode ✅

kwartfinale: 5-0 Dobey ✅

halve finale: 6-0 Van den Bergh ✅

Van den Bergh begon niet eens zo slecht. Hij zette Van Gerwen in de derde leg van de eerste set onbedoeld op scherp door hem met een 170-finish te breken. 'The Dream Maker' verzuimde daarna door te drukken, waardoor Van Gerwen direct terugsloeg. 'Theatrale gedrag' De drievoudig wereldkampioen denderde daarna over de matig spelende Van den Bergh heen. Die probeerde Van Gerwen nog uit zijn ritme te halen door tussen de beurten veel tijd te nemen. Het liet de Brabander koud. "Dimitri is goed in dat theatrale gedrag van hem. Maar als hij denkt dat het tegen mij werkt, dan is hij aan het verkeerde adres." Bekijk de reactie van Van Gerwen na de winst op Van den Bergh.

De reactie van Michael van Gerwen na de 6-0 winst op Dimitri Van den Bergh in de halve finale van het WK. De Belg betichtte hem van stampen, oftewel geluid maken met zijn voet terwijl de ander moet gooien. Van Gerwen lacht erom. - NOS

De twee hadden ook even woorden op het podium. "Hij betichtte mij van stampen", legde de Nederlander na afloop uit. Daarmee wordt bedoeld dat een darter geluid maakt met zijn voet om zijn tegenstander, die zich concentreert op zijn worp, uit zijn ritme te halen. "Iedereen die de beelden terugkijkt, weet dat het niet zo is", aldus Van Gerwen. "Als het wel zo was, zou ik het toegeven. Want het boeit mij niet. Ik heb met 6-0 gewonnen en heb dus niets te verbergen." Trap na voor Van den Bergh 'Mighty Mike' kon het niet laten om de Belg nog een trap na te geven. "Hij moet natuurlijk ook wel iets verzinnen. Weet je wat het is? Hij krijgt natuurlijk een gruwelijk pak slaag. Dat is pijnlijk voor hem."

Michael van Gerwen vernietigt zijn Belgische tegenstander - PDC

Van Gerwen, de mondiale nummer drie, liet tijdens de wedstrijd zijn pijlen spreken en bleef de triples en doubles raken. Van den Bergh, nummer vijftien van de wereld, ging daarentegen steeds slechter gooien en was blij dat de Brabantse strafexpeditie op een gegeven moment voorbij was. 'Bully Boy' versus 'The German Giant' Eerder op de avond kreeg het afgeladen Alexandra Palace, vol Engelsen en Duitsers, een uitstekende eerste halve finale voorgeschoteld. WK-sensatie Clemens gooide dapper, maar kon niet op tegen het Engelse triple-geweld van Smith.

Michael Smith - EPA

Smith was het als nummer vier van de wereld aan zijn stand verplicht de relatief onbekende Duitser Clemens te verslaan. De 'Bully Boy' uit een Engels stadje gelegen tussen Liverpool en Manchester stond in 2019 ook al in de WK-finale, die hij met 7-3 verloor van Van Gerwen. Een kans op revanche hangt in de lucht. Het wordt voor Smith zijn derde WK-finale in vijf jaar tijd. Smith maakte een einde aan het sprookje van Clemens, alias 'The German Giant'. Als bij toverslag veranderde Clemens Duitsland in enkele weken in een dartsgekke natie. Elke nieuwe ronde stroomde de zaal tijdens persconferenties net wat voller. Cameraploegen, radiostations; allerlei media meldden zich voor de Duitse darter.

Gabriel Clemens - PDC

Clemens was de eerste Duitser in de halve finales van een WK. Maar tegen Smith kon hij weinig beginnen. Het publiek in 'Ally Pally' stond al vroeg in de partij op de banken, na een reeks gegooide pijltjes met daarin zo'n tien triples achter elkaar. Eerst ging Smith op voor een negendarter, maar dat mislukte. De leg erna waagde Clemens een poging, ook geen succes. Maar de toon was gezet. De eerste set ging met 3-2 naar Smith, met een gemiddelde van 110. De 102 van Clemens mocht er ook zijn, maar Smith was net iets daadkrachtiger in het gooien van dubbels. Het was close, zoals beide heren ook in de drie daaropvolgende sets aan elkaar gewaagd bleken. Telkens werd het 3-2 in legs.

OH MY WORD! 🤯



Michael Smith pins the bull for a gargantuan 161 checkout and the roof has been raised here at Ally Pally!#WCDarts | SF

📺 https://t.co/37DNuuK5Me pic.twitter.com/x9DprI6b4t — PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2023