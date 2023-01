Chirurg amputeerde op Oudjaarsavond hand van 11-jarige: 'Waar zijn we mee bezig?'

Chirurg Emma Paes heeft tijdens de jaarwisseling dienst, als een 11-jarig kind wordt binnengebracht. Zwaar gewond aan een hand en een oog. De hand en het oog van de jongen kunnen niet worden gered. Thuis deelt de arts een emotioneel bericht op internet. - NOS

Toen de plastisch chirurg na haar dienst naar de auto liep en omhoog keek, zag ze het vuurwerk met lede ogen aan. "Ik voelde me verdrietig, voor de familie en het slachtoffer en alle andere slachtoffers. Helaas zien we rondom Oud en Nieuw altijd een piek in ernstig letsel." 'Het risico is er écht' Paes hoopt dat ouders, jongeren en kinderen zich bewust worden van wat vuurwerk kan doen. "Het risico van vuurwerk mag niet onderschat worden. De mate van letsel, van een brandwond tot aan hevig letsel, dat bestaat echt", benadrukt de chirurg. Om die bewustwording aan te wakkeren, deelde ze na de operatie haar ervaring van die Oudejaarsavond in een emotioneel bericht op internet. "Kán iemand mij uitleggen waar we mee bezig zijn in ons land?", sloot ze af. Haar bericht werd massaal gedeeld en zorgde voor een stroom aan reacties, van voor- en tegenstanders.

Je hoeft het niet zelf af te steken om slachtoffer te worden. Plastisch chirurg Emma Paes over de gevaren van vuurwerk

Worden de gevaren van vuurwerk wel serieus genoeg genomen? Paes denkt van niet. "Je hoeft het ook niet zelf af te steken om slachtoffer te worden. We zien mensen waarbij een vuurpijl in het haar terechtkomt, waardoor een deel van het oor verbrand is." Paes heeft naar eigen zeggen in het Utrechtse ziekenhuis het topje van de ijsberg gezien. Maar pleiten voor een vuurwerkverbod laat ze aan de landelijke politiek over. "Ik heb niet de kennis van zaken om daar een oordeel over te geven, maar ik blijf hopen op bewustwording en betere voorlichting", besluit Paes. Want: "Als het om zoiets als vuurwerk gaat, wat voor het plezier is, dan voelt ieder slachtoffer er als een te veel."