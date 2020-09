Duits schip redt bootvluchtelingen bij Libië

Waar de migranten naartoe worden gebracht, is niet duidelijk.

"Ze hebben alle communicatie met hulporganisaties stopgezet en in Europa voelt ook niemand zich meer verantwoordelijk voor deze mensen. Ze zijn overgeleverd aan Libië of aan de zee", meldt de hulporganisatie.

De Libische kustwacht en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) reageerden volgens Sea-Eye niet op de melding dat er mensen waren gered. "Geen antwoord uit Libië, Italië, Malta of Duitsland", twittert Gorden Isler, voorzitter van Sea-Eye.

Later werden nog eens 19 mensen gered van een vissersboot, onder wie 18 Libiërs. Er waren tien kinderen en vier vrouwen aan boord.

Volgens de IOM zijn er dit jaar tot nu toe ongeveer 600 mensen om het leven gekomen die de oversteek naar Europa probeerden te maken vanuit Libië.

Het reddingsschip is sinds een week weer op zee, nadat het in mei door de Italiaanse autoriteiten was aangehouden, onder meer voor technische mankementen. Het mocht voor reparatie naar een Spaanse haven en kreeg vorige week van de Spaanse autoriteiten toestemming om weer te vertrekken.

Redding verhinderen

Artsen zonder Grenzen zegt dat Italië de maritieme wetten misbruikt om reddingsschepen aan de ketting te leggen. De hulporganisatie zegt dat in een reactie op het vastleggen van de Sea-Watch 4, het vijfde schip in minder dan vijf maanden.

Daarmee wordt voorkomen dat reddingsschepen levens redden op de Middellandse Zee. De Sea-Watch 4 heeft op zijn eerste reddingstocht 354 mensen gered, mannen, vrouwen, alleenreizende jongeren, gehandicapten en kinderen, van wie de jongste nog geen twee jaar oud waren, zegt AzG.

Velen hadden een medische behandeling nodig. "Het geweld waaraan mensen zijn ontsnapt en de gevaren van de reis die ze moeten maken op zoek naar veiligheid, wordt gestaafd door de verwondingen die we hebben gezien." Als voorbeelden geeft de hulporganisatie een jongen die doof is geworden door de klappen tegen zijn hoofd van gewapende mannen en een man die littekens heeft van verbrand plastic die hij in Libië heeft opgelopen.

"Het is hartverscheurend te zien dat Europese regeringen er alles aan doen om te verhinderen dat deze kwetsbare mensen levensreddende zorg krijgen."