Monica Geuze stopt na ruim acht jaar met vloggen over dagelijks leven

Monica Geuze stopt na ruim acht jaar met vloggen, laat de 27-jarige influencer weten in haar laatste video op haar YouTube-kanaal. Ze was een van de eerste dagelijkse vloggers in Nederland die honderdduizenden kijkers aan zich wist te binden en er grote bekendheid mee kreeg.

Geuze stopt als vlogger omdat het niet meer lukt om "alle ballen hoog te houden" en ze het moeilijk vindt om alles uit haar privéleven te blijven delen, zo zegt ze. Ook vertelt ze in haar laatste video dat zij en haar vriend, die veel in de vlogs te zien was, uit elkaar zijn. Geuze zegt dat ze haar volgers "ontzettend dankbaar" is voor alles dat het haar gebracht heeft.

In 2014 begon Geuze met dagelijkse vlogs, waarin ze de kijkers meenam in haar dagelijks leven. Een paar jaar later besloot ze om daar een wekelijkse vlog van te maken.

Haar fans zagen hoe haar relatie met voetballer Lars Veldwijk op de klippen liep en dat ze moeder werd van dochter Zara-Lizzy. Ook was Geuze openhartig over onder meer haar cosmetische ingrepen, bezoek aan de psycholoog en het co-ouderschap met haar ex.

Geuze blijft video's maken

In de loop van de jaren werd de vlogster bekend bij het grotere publiek toen ze begon met het presenteren van tv-programma's, boeken uitbracht en samenwerkingen met bekende merken aanging. Voor haar vlogcarrière was ze al bekend als de dj van rapper Ronnie Flex.

Geuze heeft ruim een half miljoen abonnees op haar YouTube-kanaal en is daarmee een van de bekendste van Nederland. Dat account wordt niet gesloten en ze wil video's blijven maken, maar zonder haar dagelijkse leven te delen. Verder blijft ze als influencer actief op Instagram en TikTok, waar ze ook veel volgers heeft.