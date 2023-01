Zonder Gakpo lijdt Liverpool smadelijke nederlaag op bezoek bij Brentford

Nog zonder Cody Gakpo heeft Liverpool een smadelijke nederlaag geleden in de Premier League. Op bezoek bij Brentford verloor de Engelse topclub met 3-1.

Gakpo behoorde nog niet tot de wedstrijdselectie. De voor ruim 40 miljoen euro van PSV overgenomen aanvaller mag zich na het openen van de transfermarkt op 1 januari officieel Liverpool-speler noemen, maar wacht nog op een werkvergunning.

Zolang het papierwerk niet in orde is, kan Gakpo niet meetrainen met zijn nieuwe ploeggenoten. "Ik heb nog geen nieuws over Gakpo. We hopen dat de vergunning er morgen is zodat hij kan gaan trainen, dat zou mooi zijn", zei Liverpool-manager Jürgen Klopp voor de aftrap tegen Sky Sports.

Eerder had de Duitser al gezegd dat hij Gakpo zaterdag in de FA Cup-wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers hoopt te kunnen laten debuteren.