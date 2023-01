Zeepaardje gevonden op het strand? 'Breng het naar de opvang'

Strandwandelaars kunnen de komende maanden zeepaardjes tegenkomen langs de Nederlandse kust. Door stormachtig weer kunnen de zeediertjes aanspoelen op het strand. Het is geen optie om ze terug te gooien in het water, maar ze kunnen wel gered worden.

Een van de plekken waar zeepaardjes worden opgevangen, is Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. "We hebben zaterdag weer een zeepaardje opgevangen", vertelt Mark de Boer, in Blijdorp de verantwoordelijke voor koudbloedige vissen, in het NPO Radio 1-programma Nieuws & Co. De patiënt kan bijkomen in een aquarium met de juiste temperatuur.

Vooralsnog lijkt het goed te gaan met het kortsnuitzeepaardje, de soort die het meest voorkomt in de Noordzee. "We hebben hem nog niet zien eten, maar dat duurt altijd een paar dagen. Het diertje komt natuurlijk onderkoeld op het strand aan."

Meenemen in plastic zakje

Als de zeepaardjes aanspoelen zijn ze vaak niet dood, maar liggen ze in coma. In de winter is de temperatuur van het zeewater te laag voor ze. Strandbezoekers kunnen het dier in een plastic zakje of bakje leggen met een laagje zeewater erin en het daarna naar Rotterdam komen brengen.

"Hou hem zo koud mogelijk in het water waarin het gevonden is", luidt het advies van De Boer. Ook is het belangrijk dat de vinder voorzichtig omgaat met het zeepaardje, omdat het kwetsbaar is.

Het geredde zeepaardje moet herstellen in Diergaarde Blijdorp: