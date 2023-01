Onderzoek naar handelen politie bij schietincident Roelofarendsveen

De rijksrecherche is een onderzoek gestart naar het optreden van de politie in Roelofarendsveen gisteravond. Daarbij werd geschoten en raakte een 53-jarige vrouw gewond.

Rond 23.00 uur gingen agenten naar een woning aan de Kerkweg na een melding. Daar troffen ze een vrouw aan met een mes. Volgens het Openbaar Ministerie verzette zij zich tegen haar arrestatie. Toen een taser niet hielp, schoot de politie de vrouw in haar been. Inmiddels is ze uit het ziekenhuis ontslagen. Ze is aangehouden op verdenking van bedreiging.

22 keer per jaar

Wat zich precies heeft afgespeeld in de woning, waar de melding over ging en waarom de politie uiteindelijk op de vrouw schoot, heeft het OM niet bekendgemaakt. Een woordvoerder wil desgevraagd niet inhoudelijk reageren.

Wanneer er door een politiekogel iemand gewond raakt of overlijdt, doet de rijksrecherche altijd onderzoek naar het optreden van de politie. Van 2017 tot en met 2021 gebeurde dat gemiddeld 22 keer per jaar.