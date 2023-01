Explosie vat oorzaak dodelijk ongeluk carbidschieten Diessen

Bij het ongeluk in Diessen, waarbij op Oudjaarsdag een dode viel, is een groot vat met carbid geëxplodeerd. Het vat van 200 liter explodeerde nog voordat het slachtoffer het carbid wilde aansteken, zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Brabant.

Veertig mensen, vooral jongeren, waren zaterdagmiddag in een weiland in het dorp ten zuidoosten van Tilburg aan het schieten met carbid toen het misging. Het slachtoffer, een man van 23 uit Diessen, overleed in het ziekenhuis.

De politie gaat uit van een ongeval. Er is geen sprake van strafbare feiten, zegt de woordvoerder. Er wordt daarom ook geen verder onderzoek meer gedaan.

Carbidschieten gebeurt traditioneel met Oudjaar, vooral in het noorden, oosten en zuiden van het land. Carbid (calciumcarbide) wordt in een vat of bus gedaan en natgemaakt. Er ontstaat dan een explosief gas, ethyn, dat als het ontstoken wordt de deksel van het vat of de bus blaast en een harde knal veroorzaakt.