EP start procedure om onschendbaarheid van twee parlementariërs op te heffen

Het Europees Parlement start een spoedprocedure om de parlementaire onschendbaarheid van twee Europarlementariërs op te heffen. Dat gebeurt op verzoek van de Belgische justitie, die onderzoek doet naar het omkoopschandaal in het Europees Parlement. Het is de bedoeling om de spoedprocedure uiterlijk 13 februari afgerond te hebben.

"Vanaf het eerste moment heeft het Europees Parlement al het mogelijke gedaan om te assisteren met het onderzoek, en we zullen er alles aan doen om straffeloosheid tegen te gaan", zegt EP-voorzitter Roberta Metsola. "De verantwoordelijken zullen dit parlement aan de kant van de wet vinden. Corruptie mag niet lonen, en we zullen alles in het werk stellen om corruptie te bestrijden."

De namen van de twee politici worden niet genoemd door Metsola, maar aangenomen wordt dat het gaat om de Belg Marc Tarabella en de Italiaan Andrea Cozzolino. Beiden zijn lid van de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement.

Spoed

Nadat de zaak vorige maand aan het rollen was gekomen en vicevoorzitter van het EP Eva Kaili was gearresteerd, werd al eens huiszoeking gedaan bij Tarabella. Hij ontkende toen dat hem ooit geld of cadeaus waren toegestopt. Cozzolino zei al eens dat hij nooit betrokken is geweest bij corruptie en dat hij beschikbaar is voor de Belgische onderzoeksrechter.

Met de bekendmaking van de EP-voorzitter is nu een eerste stap gezet naar opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van de twee Europarlementariërs. Op 16 januari wordt het verzoek officieel bekendgemaakt bij de eerstvolgende plenaire vergadering van het parlement. Daarna doet de Commissie juridische zaken een aanbeveling, die al dan niet wordt overgenomen door het parlement.

Qatar en Marokko

In de corruptiezaak, waarbij Qatar en Marokko mogelijk Europarlementariërs en hun medewerkers hebben omgekocht om Europese besluiten in hun voordeel te beïnvloeden, zitten nu vier mensen vast.

Onder hen is dus ook de Griekse sociaaldemocrate Eva Kaili, die in verband met het onderzoek is geschorst als vicevoorzitter van het Europees Parlement. Een Belgische rechter oordeelde eerder al dat parlementaire immuniteit voor haar gedeeltelijk niet geldt, omdat ze op heterdaad zou zijn betrapt toen er in haar huis een grote hoeveelheid contant geld werd aangetroffen.

De andere verdachten die nog vastzitten, zijn de Italiaanse lobbyist Niccolo Figa-Talamanca, de Italiaanse oud-Europarlementariër Pier Antonio Panzeri en Eva Kaili's partner Francesco Giorgi, die werkzaam was als assistent van Cozzolino.