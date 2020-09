Koeman keert terug in Camp Nou met winst: 'Altijd speciaal om hier te zijn'

Na twee gewonnen oefenduels in het Estadi Johan Cruyff mocht coach Ronald Koeman met zijn ploeg de laatste wedstrijd van de oefencampagne eindelijk is Camp Nou spelen. En dus was hij terug op het veld waar hij begin jaren '90 grote successen vierde als speler.

"Het is altijd speciaal om hier te zijn", reageert Koeman na afloop van het duel tegen Elche in het kader van de Joan Gamper Trophy. "Al is het natuurlijk meer speciaal met toeschouwers op de tribune. Maar het is fijn om weer in Camp Nou te spelen."

Tegen het gepromoveerde Elche begon Barcelona flitsend. Al na twee minuten stuurde Lionel Messi linksback Jordi Alba de diepte in. Op de voorzet van de Spanjaard kon spits Antoine Griezmann binnentikken. Ondanks een aantal fraaie kansen wisten de Catalanen in het vervolg niet meer te scoren.

Na rust voerde Koeman verschillende wissels door en gunde onder andere de van Juventus overgekomen Miralem Pjanic zijn debuut. Frenkie de Jong speelde de gehele wedstrijd. Volgende week begint voor Barcelona de competitie met de thuiswedstrijd tegen Villarreal.