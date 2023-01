Oud-toptennisster Navratilova heeft weer kanker: 'Vechten met alles wat ik heb'

Bij voormalig toptennisster Martina Navratilova is kanker geconstateerd, zowel in haar keel als in haar borst. De ziekte bevindt zich nog in een vroeg stadium.

"Deze dubbele klap is heftig, maar het valt nog steeds te redden. Ik hoop op een goede afloop", zegt Navratilova in een statement van tennisbond WTA. "Het zal zwaar worden, maar ik ga vechten met alles wat ik in me heb."

De 66-jarige Navratilova begint deze maand nog met de behandelingen. "Beide vormen van kanker bevinden zich nog in een vroeg stadium met kans op goede resultaten", meldt een woordvoerster van Navratilova.

59 grandslams

De ziekte kwam begin november aan het licht toen Navratilova een vergrote lymfeklier in haar nek ontdekte. Tegelijkertijd werd ook de borstkanker ontdekt. Navratilova had in 2010 al eens borstkanker. Na een lumpectomie (een borstsparende operatie) en zes weken bestraling werd ze weer kankervrij geacht.

Navratilova werd in het voormalige Tsjechoslowakije geboren en is sinds 1981 Amerikaans staatsburger. In haar lange carrière won ze 59 grandslams bij het enkel- en dubbelspel. Ze stond liefst 332 weken lang op de eerste plaats van de wereldranglijst.