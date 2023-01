Skivereniging waarschuwt voor ongelukken door slechte sneeuw

De Nederlandse Ski Vereniging waarschuwt wintersporters voor de slechte kwaliteit van de sneeuw in veel skigebieden. Daardoor neemt het risico op ongelukken toe, zegt directeur Arjen de Graaf. "Een groot gebied van de Alpen is relatief warm, er is veel regen gevallen en dat heeft invloed op de sneeuw."

De afgelopen weken vielen onder wintersporters in Oostenrijk meerdere dodelijke slachtoffers. Op Nieuwjaarsdag kwam een 28-jarige vrouw uit Nederland om het leven tijdens een afdaling van de Hintertux-gletsjer in Tirol. Haar 27-jarige Nederlandse vriendin raakte zwaargewond. Ook enkele anderen raakten gisteren zwaargewond in het gebied.

De Graaf wijst erop dat vanwege de slechte sneeuwkwaliteit minder pistes zijn geopend. Dat leidt tot drukkere pistes en daarmee tot een groter risico op ongevallen. Daarnaast ligt er nauwelijks sneeuw naast de pistes, wat het gevaar op ernstige verwondingen vergroot.

Gletsjerspecialist Marc Olefs vertelde eerder dat de hoeveelheid gevallen sneeuw met 40 procent is afgenomen sinds de jaren 50 en bovendien korter blijft liggen: