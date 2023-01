Opnieuw politieke discussie over vuurwerkverbod, D66 nu ook voor

Regeringspartij D66 is nu ook voorstander van een landelijk vuurwerkverbod. Volgens Kamerlid Van der Werf heeft de afgelopen jaarwisseling aangetoond dat er geen alternatief is. Vooralsnog is er geen Kamermeerderheid voor een algemeen verbod, maar de politieke discussie is weer op gang gekomen.

"Er zijn opnieuw gewonden gevallen en agenten bekogeld. Kinderen zitten thuis af te wachten of hun vader bij de politie of brandweer nog wel heel thuiskomt", zegt Van der Werf. "Het is een situatie die we heel lang hebben getolereerd maar die niet normaal is."

Voor D66 speelt ook mee dat politiebonden en burgemeesters vragen om een eenduidig verbod dat te handhaven is. De partij ziet meer in georganiseerde vuurwerkshows zoals die in andere landen worden georganiseerd.

"Het is een Nederlandse traditie die in het buitenland lastig uit te leggen is. En die gevolgen heeft", zegt Van der Werf. "We laten het gewoon gebeuren en kijken de volgende dag weer wat de schade is."

'Dit gaat probleem niet oplossen'

Coalitiegenoot CDA is niet voor een landelijk vuurwerkverbod, maar vindt wel dat de recente vuurwerkincidenten goed geëvalueerd moeten worden "om het aantal incidenten verder terug te dringen", aldus Kamerlid Knops.

"Maar een verdere uitbreiding van het vuurwerkverbod gaat dit probleem niet oplossen", zegt hij. "Dan straf je de mensen in al die plaatsen waar het nu gewoon goed ging."

Ook de VVD is "op dit moment" tegen een verbod, zegt Kamerlid Michon. "Het is een groepje hardnekkig tuig dat dit moment aangrijpt om te gaan rellen. Dat en het illegale vuurwerk moeten we keihard aanpakken." Maar het denken stopt ook niet, zegt Michon. Zij wil eerst het gesprek aan met de politie en andere handhavers.

Voorstel GroenLinks en Partij voor de Dieren

In juni vorig jaar debatteerde de Tweede Kamer over een voorstel van GroenLinks en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod op het kopen en afsteken van consumentenvuurwerk.

Dat debat werd niet afgemaakt omdat een meerderheid in de Kamer wilde afwachten hoe het deze jaarwisseling zou gaan met de plaatselijke vuurwerkverboden in verschillende gemeenten.

Onder meer de SP zag niets in een algemeen verbod omdat dat het probleem van illegaal vuurwerk en "jonge mannen die zich niet kunnen beheersen" niet zou oplossen. Ook VVD, PVV, JA21, Forum voor Democratie, Groep Van Haga en BBB waren tegen, samen goed voor meer dan 80 van de 150 zetels.

Hoop op verbod

Initiatiefnemer Partij voor de Dieren ziet toch hoop in het feit dat D66 nu het verbod steunt. Fractievoorzitter Teunissen verwacht dat ook andere partijen van mening veranderen.

"Het aantal oogslachtoffers is bijvoorbeeld weer terug op het niveau van voor corona", zegt Teunissen. Zij vindt het ongewenst dat er dit jaar sprake was van "een lappendeken" van regels die door de politie moeilijk waren te handhaven.

Ook de stelling dat illegaal vuurwerk de grootste boosdoener is bij de handhaving onderschrijft zij niet. "Er is geen onderscheid te maken tussen een legale of illegale vuurwerkknal." Alleen een verbod op het afsteken van alle soorten vuurwerk helpt, zegt zij.

GroenLinks-leider Klaver blijft ook voor een landelijk verbod: "Zeker tegen de VVD zou ik zeggen: doe wat nodig is. Laten we deze stap in ieder geval zetten."

Debat vuurwerkschade

Dinsdag 17 januari komt de Kamer terug van reces. Dan zijn ook de laatste betrouwbare cijfers over de vuurwerkschade bekend. De voorstanders van een verbod zullen dan het debat weer op de agenda zetten. "Voor juni kan er duidelijkheid zijn", zegt Klaver.

Het kabinet komt in ieder geval niet op eigen initiatief met een verbod, verschillende ministeries verwijzen naar de discussie in de Tweede Kamer en wachten die af.