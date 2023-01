Brazilianen nemen in stadion Santos afscheid van Pelé: 'Brazilië huilt om dood koning'

Pelé, die op 82-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van darmkanker, ligt in een open kist opgebaard in het midden van het veld van het Vila Belmiro-stadion. Hij wordt daar omringd door een groep genodigden, onder wie familieleden als zijn zoon Edinho en zijn weduwe Marcia Aoki.

Het Braziliaanse publiek heeft in het stadion van Santos afscheid genomen van het overleden voetbalicoon Pelé. Bij de wake zijn duizenden voetballiefhebbers aanwezig. Ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino was erbij.

"De FIFA vraagt de hele wereld een minuut stilte in acht te nemen", zei Infantino. "We zouden graag willen dat elk land een stadion naar Pelé vernoemt, zodat kinderen leren hoe belangrijk hij is geweest."

"Hij was heel geliefd bij iedereen. Dat zie je hier wel om je heen. En niet alleen hier, maar door het hele land", zei een fan buiten het stadion in Santos. "Brazilië huilt om de dood van de koning."

"We zijn verdrietig. We hebben de koning van het voetbal verloren", zei een andere supporter, die even daarvoor in het stadion was geweest om Pelé te zien. "De kist stond ver weg van het publiek, dus ik kon hem nauwelijks zien. En anderen belemmerden het zicht. Maar het voelt goed om hier te komen en afscheid te nemen. Afscheid van de koning van het voetbal. Want iemand als hij komt er nooit meer."

Een van de bijnamen van Pelé was O Rei, koning.

Begrafenis in besloten kring

Het eerbetoon duurt in totaal 24 uur. Dinsdag wordt het lichaam van Pelé in een processie door de straten van Santos gereden, in een route die ook langs het huis van zijn nog levende moeder van 100 jaar komt.

Na die optocht wordt Pelé in besloten kring begraven. De verwachting is dat de net beëdigde president Lula maandag nog zijn opwachting maakt.