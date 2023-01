Braziliaans publiek neemt in stadion Santos afscheid van Pelé

Het Braziliaanse publiek heeft in het stadion van Santos afscheid genomen van het overleden voetbalicoon Pelé. Bij de wake zijn duizenden voetballiefhebbers aanwezig. Ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino was erbij.

Pelé, die op 82-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van darmkanker, ligt in een open kist opgebaard in het midden van het veld van het Vila Belmiro-stadion. Hij wordt daar omringd door een groep genodigden, onder wie familieleden als zijn zoon Edinho en zijn weduwe Marcia Aoki.

'Elk land zou stadion moeten vernoemen'

"De FIFA vraagt de hele wereld een minuut stilte in acht te nemen", zei Infantino. "We zouden graag willen dat elk land een stadion naar Pelé vernoemt, zodat kinderen leren hoe belangrijk hij is geweest."

Bij het stadion waar Pelé ligt opgebaard liggen grote bloemenkransen, van onder meer de Braziliaanse bond, Santos en de Braziliaanse (oud-)voetballers Romario en Neymar. De dodenwake begon om 14.00 uur Nederlandse tijd. Al ruim voor die tijd liepen de straten rond het stadion van Santos vol met mensen die Pelé nog één keer wilden zien.