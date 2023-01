Samenscholingsverbod in buurten Den Haag om geweld te voorkomen

In twee buurten in de wijk Escamp in Den Haag mogen de komende dagen geen groepen mensen bij elkaar komen.

Vorige week dinsdag werd een 15-jarige jongen daar neergestoken in een buurtwinkel. Daarvoor zijn een 32-jarige vrouw en drie minderjarigen opgepakt. Over een motief is niets bekend.

De afgelopen dagen was het onrustig in de straten rond de avondwinkel. Daarom is het voorlopig verboden om met meer dan twee mensen samen te komen.

Jongeren

De gemeente Den Haag laat aan Omroep West weten dat een samenscholingsverbod een ingrijpend middel is, "maar dat er nu iets moet gebeuren, omdat er anders een ernstig gevaar bestaat voor nieuwe gewelddadigheden als groepen jongeren bij elkaar komen."

Het samenscholingsverbod geldt in ieder geval tot en met vrijdag.