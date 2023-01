In Zwitserland voelde Nieuwjaarsdag 'als juni'

In Delémont, een stadje in het noorden van Zwitserland, steeg de temperatuur gisteren tot net boven de 20 graden. Ook bij meetstations in de buurt sneuvelde het warmterecord. Nooit werd het aan de noordkant van de Zwitserse Alpen in januari zo warm. En dat was niet het enige opmerkelijke feit. De temperaturen in Delémont schommelden meer dan 16 graden boven het gemiddelde van de voorbije dertig jaar, waardoor het aanvoelde "als juni", aldus het Zwitserse weerbureau MeteoSchweiz.

Kunstsneeuw op de piste van Villars-sur-Ollon in Zwitserland - EPA

Het warme weer wordt veroorzaakt door zeer milde lucht die vanuit het zuidwesten wordt aangevoerd, gecombineerd met een föhn. Een föhn is een warme droge wind, die onder bepaalde omstandigheden ontstaat doordat lucht die over de bergen stroomt eerst wordt opgetild, afkoelt en condenseert tot wolken, die eventueel uitregenen of uitsneeuwen. Eenmaal over de bergen warmt de lucht door de dalende beweging juist op en droogt hij uit. Ook elders in West- en Zuidwest-Europa sneuvelden rond de jaarwisseling records als gevolg van die warme zuidwestenwind. En ook vandaag is het ongewoon warm: in Denemarken (10 graden) en Nederland (10 graden), in België (14 graden), in Duitsland en Frankrijk (15 graden) en op het Spaanse vasteland (19 graden).

Weerman Marco Verhoef: "De warmte is als gezegd het gevolg van een zuidwestelijke aanvoer in dit deel van Europa. Deze aanvoer gaat al een flink aantal dagen zo door, waardoor temperaturen steeds verder kunnen oplopen, ook noordelijker in Europa. Dat zoiets een keer voorkomt kun je niet meteen uitzonderlijk noemen of ophangen aan klimaatverandering. Dat het de laatste jaren veel vaker extreem warm is en dat het omgekeerde, een extreem koude periode, veel minder vaak voorkomt, daarin zien we de klimaatverandering heel duidelijk."