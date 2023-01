Veel Russische doden bij Oekraïense raketaanval, bevestigt Rusland

De aanval was op de Oekraïense stad Makijivka, in de door Rusland bezette regio Donetsk. 25 raketten zouden rond de jaarwisseling zijn afgevuurd op het gebouw. Het ging om door de Verenigde Staten geleverde Himars-raketten. Rusland zegt dat er zes Himars zijn neergekomen en twee zijn onderschept.

Igor Girkin, voormalig minister van Defensie van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk, schrijft op Telegram dat het aantal doden en gewonden "richting de vele honderden gaat". Girkin volgt de oorlog in Oekraïne en is regelmatig kritisch op de manier van oorlog voeren door Rusland. Ook is hij een van de veroordeelden voor het neerhalen van vlucht MH17.

Hij zegt dat er in het schoolgebouw ook munitie werd opgeslagen. Die zou door de inslag ook zijn ontploft, waardoor er van het pand bijna niks meer over is. Ook militair materieel dat ernaast stond, is bij de aanval vernietigd.

Als er daadwerkelijk honderden doden zijn gevallen, is het een van de dodelijkste aanvallen van Oekraïne op Russische doelen in de oorlog.