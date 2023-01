Oud-Cambuurtrainer De Jong onder het mes: 'Ik hoop dat ik weer lekker Henk kan zijn'

Oud-Cambuurtrainer Henk de Jong gaat onder het mes. Hij wordt geopereerd aan de cyste in zijn hoofd. De operatie is niet zonder risico, maar De Jong heeft het er voor over: "Ik wil weer gewoon lekker Henk zijn."

In oktober moest De Jong definitief stoppen als trainer van Cambuur. Hij had te veel last van de cyste. "Het vocht in de cyste drukt, waardoor ik klachten krijg bij bepaalde zaken die ik doe", zegt hij in een interview met Omrop Fryslân.

"Als ik flitsende lichten zie of ik ben op een plek met veel drukte of veel prikkels, dan zie ik bijna dubbel. Dan is het net of er naalden in mijn ogen zitten. Dan moet ik slapen, soms drie, vier, vijf keer per dag."

Supporter Heerenveen

De Jong heeft afgelopen week een gesprek gehad met de neurochirurg die hem gaat opereren. "Het eerste wat hij mij zei: ik ben voor Heerenveen. Nou, dat geeft niet. Dat was een fantastische opening. Die man heeft humor, dat vind ik geweldig."

De operatie is niet risicovrij. "Ze zagen het achterin open en dan moeten ze door aardig wat laagjes heen, want het zit heel diep in mijn hoofd."

De Jong heeft besloten om ervoor te gaan, ondanks de risico's. "Bij de operatie zullen ze de cyste laten leeglopen, zodat de druk eraf gaat. Ik hoop dat het goedkomt. Daar moeten wij ook op vertrouwen."

Toekomst

En weer trainer worden? "Zo ver is het natuurlijk nog niet. Je krijgt wel een flinke operatie. Als ik eerst maar weer lekker een beetje Henk kan zijn, dat zou al heel mooi zijn."

Bekijk een interview met Henk de Jong van eind december: