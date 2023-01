Podcast De Dag: wat er in 2023 beter kan, moet en zal gaan

Nieuw jaar, nieuwe kansen, maar zorgelijk nieuws over de oorlog en ook de economie gaat deze eerste dagen van het jaar gewoon door. Toch biedt 2023, na het sombere nieuwsjaar 2022, ruimschoots kansen om het beter te doen. Daarom maakt podcast De Dag met frisse moed een rondje langs de redacties economie, Den Haag en Brussel om te horen wat de belangrijke thema's van dit jaar worden en waar de mogelijkheden liggen om van 2023 een gelukkiger jaar te maken dan het vorige.

Europa-correspondent Kysia Hekster vertelt over de inspanningen van de Europese Unie om Oekraïne te blijven steunen in de oorlog en ook over de lange lijst aan andere onderwerpen waar Brussel stappen in wil zetten. Politiek verslaggever Wilma Borgman heeft wel een idee wat de belangrijkste politieke gebeurtenis van 2023 gaat worden. Zij verwacht opnieuw een spannend politiek jaar. En Lisa Schallenberg van de economieredactie plaatst de zorgen over een aankomende recessie in een bredere context en benadrukt dat economen helemaal niet zo negatief gestemd zijn over Nederland.

