Vanavond op tv: Orgaanhandel in Afghanistan • Vuurwerkverbod • Chinese toeristen met corona

Gaan we volgend jaar weer knallen met Oud en Nieuw? Het is een jaarlijks terugkerende discussie: moet er een vuurwerkverbod komen? We maken de balans op na de jaarwisseling. Die verliep zonder heel grote incidenten, toch raakten veel mensen gewond. Dus klinkt opnieuw de roep om het volgend jaar helemaal anders te doen. Is politiek Den Haag te porren voor een vuurwerkverbod?

Nier te koop Onze verslaggever Zainab Hammoud maakte een serie reportages in Afghanistan. Vandaag de eerste aflevering, waarin is te zien hoe de financiële zorgen van een vader zó groot zijn dat hij besluit de nier van zijn zoontje te verkopen. Zainab schuift aan in de studio om te vertellen over haar ervaringen in Afghanistan, waar het de laatste weken erg onrustig is.