Pirlo's pirouette: van 'te veel zorgen' naar strak in het trainerspak bij Juve

Vanwaar die draai van 180 graden? Omdat het voetbal is, het wereldje blijft trekken. Hoeveel sterren van weleer gingen de Italiaan niet voor in hun stellige overtuiging nooit en te nimmer het trainerspak aan te trekken, om dat vervolgens toch te doen. Zinédine Zidane, bijvoorbeeld, of Jaap Stam.

"Ik zou er nog geen cent op inzetten dat ik trainer word. Het is geen baan die me trekt, te veel zorgen..." Spoel de band zeven jaar vooruit en Andrea Pirlo, de man uit wiens mond bovenstaande woorden werden opgetekend, staat voor zijn eerste officiële wedstrijd in de dug-out van Juventus.

En dus doet dat allemaal niet ter zake. Pirlo is een idool in Turijn, vanwege zijn vier seizoenen als architect op het middenveld van Juventus. Hij heeft een uitstekende band met het bestuur en wordt door bepalende spelers als Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci op handen gedragen.

Juventus is immers meer dan meeste andere clubs een merk, met zijn strakke logo en een marketingmachine als Cristiano Ronaldo in de gelederen. Dan kan het geen kwaad de coolste trainer van alle Europese topclubs in de dug-out te hebben.

Voor Pirlo zelf is het te hopen dat de zorgen die hij zo vreesde mee zullen vallen. Erg aannemelijk is dat echter niet, het afbreukrisico is namelijk enorm. Bij zijn aanstelling spinde Juventus-directeur Fabio Paratici dat de keuze voor Pirlo een heel natuurlijke was, de club gelooft er immers in "dat hij voor grootsheid is voorbestemd." Alsof de verwachtingen nog niet hoog genoeg waren.

Champions League

Grootsheid is ook het enige dat volstaat in Turijn. De Serie A winnen is mooi, maar niet meer dan dat, zelfs Sarri slaagde daarin. De Champions League winnen, daar draait het om. En nog voordat Ronaldo met pensioen gaat. De 35-jarige Portugees is immers niet alleen gehaald om Juventus internationaal in de markt te zetten, maar ook om de club aan Europees succes te helpen, iets dat de afgelopen twee seizoenen niet lukte.