Druk op liegende Amerikaanse Congreskandidaat neemt toe

"Het is allemaal heel verontrustend. Zeker is dat hij herhaaldelijk gelogen heeft. Hij moet zich afvragen of hij moet opstappen", zei hij tegen Fox News. Hij vind wel dat Santos een tweede kans verdient. "We zijn een land van tweede kansen. Als je schoon schip maakt, doe dan wat nodig is om respect en vertrouwen terug te winnen. Dus ik hoop dat hij het juiste doet."

Santos loog onder meer over zijn afkomst, zijn opleiding en de dood van zijn moeder. En hij wordt in Brazilië gezocht voor diefstal. Morgen wordt hij beëdigd.

In de VS groeit de druk op een gekozen Republikeinse Afgevaardigde om zijn Congreszetel niet in te nemen. De 34-jarige George Santos won in november een zetel voor een kiesdistrict in de staat New York, maar de afgelopen weken werd duidelijk dat hij zijn cv wel heel erg heeft opgeleukt.

George Santos will be a great leader and conservative voice for the people of #NY03 . Welcome to Congress @Santos4Congress ! pic.twitter.com/mD6yTCuw6b

Bij de verkiezingen op 8 november versloeg Santos zijn Democratische tegenstander met een ruime meerderheid. De strijd viel op omdat voor het eerst twee openlijk homoseksuele Congreskandidaten tegenover elkaar stonden. Mede dankzij Santos hebben de Republikeinen vanaf morgen een kleine meerderheid in het Huis van Afgevaardigden.

Met de publicatie in The New York Times van 19 december kwam een stroom aan onthullingen los over de onwaarheden die de 34-jarige Santos in de aanloop naar en tijdens de campagne over zichzelf naar buiten had gebracht. De lijst is zo lang en de onthullingen gaan zo snel dat Amerikaanse media ze in handzame lijstjes bijhouden.

Zo beweerde Santos dat hij voor Goldman Sachs en de Citygroup had gewerkt. Hij heeft inmiddels toegegeven dat hij nooit werknemer van deze banken is geweest, maar zaken met hen deed als vicevoorzitter van het investeringsfonds LinkBridge. "Een "ongelukkige woordkeus", was zijn excuus.

Wat ook niet klopte, is dat hij een prestigieuze middelbare school in de Bronx bezocht en als student hoger onderwijs genoot aan het New Yorkse Baruch College. Overigens ook niet op een andere universiteit of hogeschool, geeft hij nu toe.

Jew-ish

Santos zei ook dat zijn grootouders van moeders kant Joden waren die aan vervolging in Oekraïne waren ontsnapt door naar België te vluchten. Toen de Duitsers daar in 1940 binnenvielen, waren ze doorgereisd naar Brazilië. Daar zouden ze katholiek zijn geworden. Toch noemde hij zich tijdens de verkiezingscampagne een "trotse Jood".

Die tekst is inmiddels aangepast. Een Joods blad toonde aan dat Santos' grootouders in Brazilië waren geboren. Joodse of Oekraïense roots hadden ze niet. In een reactie zei Santos dat hij nooit "Jewish" had gezegd. "Ik ben katholiek. Omdat ik van mijn familie hoorde dat ik een Joodse achtergrond heb, zei ik Jew-ish te zijn." Niet Joods maar Joods-achtig dus.

Over zijn moeder

The New York Times onthulde ook dat Santos in 2017 bijna uit zijn appartement in New York was gezet vanwege een huurachterstand. Ook in 2014 ontsnapte hij twee keer aan een uithuiszetting. Toch had hij voor de financiering van zijn campagne 705.000 dollar bij elkaar weten te lenen.

"Waar kwam dit geld vandaan", vraagt een Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden zich nu af. Hij dringt aan op een onderzoek.

Santos' antwoord was dat zijn familie in 2017 diep in de schulden zat, omdat zijn moeder kanker had en ziekenhuisrekeningen moest betalen. Eerder zei hij over haar nog dat zij door 9/11 was omgekomen, omdat ze in het World Trade Center werkte: "Ze overleefde de gruwelen van die dag, maar overleed een paar jaar later".