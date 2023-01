10-jarig jongetje al twee dagen vast in betonnen heipaal in Vietnam

In Vietnam zoeken reddingswerkers naar een 10-jarig jongetje dat zaterdag in de schacht van een betonnen funderingspaal is gevallen. Ze proberen onder meer met behulp van een camera te achterhalen hoe diep de jongen terecht is gekomen. De paal gaat 35 meter de grond in en heeft een diameter van slechts 25 centimeter.

Het ongeluk gebeurde op Oudejaarsdag op een bouwplaats in de Mekongdelta, in het zuiden van Vietnam. De jongen zocht daar met vrienden naar oud ijzer toen hij door nog onbekende oorzaak in de schacht viel.

Het provinciebestuur heeft honderden agenten ingezet voor de reddingsoperatie. Volgens persbureau Reuters hoorden zij de jongen kort na de val nog om hulp roepen, maar blijft het nu stil in de holle betonnen paal.

Zuurstof

Reddingswerkers hebben zuurstof in de schacht gepompt in de hoop hem daarmee in leven te houden. Ook hebben ze geprobeerd om de grond rondom de paal iets zachter te maken. Pogingen om de heipaal daarna met kranen en graafmachines omhoog te trekken, zijn echter vooralsnog mislukt.

Lokale media schrijven dat er weinig andere manieren zijn om de jongen te redden. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een touw naar beneden te gooien, omdat de ruimte te smal is voor het jongetje om dat om zijn middel te binden.