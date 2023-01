Publiek neemt afscheid van oud-paus Benedictus in Sint-Pietersbasiliek

Volgens lokale berichten worden ongeveer 30.000 mensen per dag verwacht. Om alles in goede banen te leiden zijn er zo'n 1000 politieagenten op de been.

Het lichaam van de overleden oud-paus Benedictus XVI is overgebracht naar de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad waar publiek afscheid van hem kan nemen. Belangstellenden kunnen vandaag, morgen en woensdag vanaf 09.00 uur langs de baar lopen. Vandaag kan dat tot 19.00 uur.

Hij was mensenschuw. Hij was geen warm mensenmens als zijn voorganger en zijn opvolger. Maar ik verwacht wel dat ze gaan kijken, want veel Romeinen zijn toch wel nieuwsgierig."

Inwoners van Rome kennen Ratzinger al heel lang. Hij woonde al vanaf 1981 in een appartement, niet ver van het Vaticaan. Hij ging iedere dag naar zijn werk, hij was de waakhond van de doctrine van Johannes Paulus II. Dus toen hij paus werd, kenden ze hem al wel. Hij genoot aan de ene kant veel respect, maar hij werd ook gezien als een 'koude Duitser'.

"Het aantal belangstellenden is veel en veel minder dan bij het overlijden van paus Johannes Paulus II. Ik denk dat er veel toeristen zullen komen, het is natuurlijk vakantietijd. Verder zullen er pelgrims komen uit Italië en mensen uit Duitsland. Waarschijnlijk komen er veel mensen die echt veel hadden met deze bijzondere en conservatieve paus.

Bijgezet

De Duitse ex-paus, die geboren werd als Joseph Aloisius Ratzinger, overleed afgelopen zaterdag op 95-jarige leeftijd. Hij lag tot vanochtend opgebaard in Mater Ecclesiae-klooster in Vaticaanstad, waar hij woonde. Vanochtend vroeg hebben kardinalen en andere hoogwaardigheidsbekleders van de Romeinse Curie afscheid van hem kunnen nemen.

Komende donderdag is de uitvaart. Benedictus is de eerste paus in 600 jaar tijd die aftrad: er is geen protocol voor deze situatie. Maar de uitvaartmis wordt wel groots, verwacht Vaticaan-correspondent Vreede. Paus Franciscus gaat de mis voor op het plein zelf. Benedictus gaf eerder zelf aan een sobere uitvaart te willen.

Het is nog niet bekend of er veel staatshoofden en regeringsleiders voor de plechtigheid zullen worden uitgenodigd. Er zullen waarschijnlijk wel delegaties uit Duitsland en Italië aanwezig zijn. Aan het einde van mis wordt Benedictus bijgezet in de crypte van de Sint-Pieter.