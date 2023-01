'Never bet against Brady': belabberd seizoen, toch gewoon naar play-offs

Irritatie. Ergernis. Chagrijn. In zijn 22 jaren in de NFL, de American footballcompetitie van de Verenigde Staten, hebben we Tom Brady nog nooit zoveel zien zuchten en steunen als dit seizoen. Zelden zat het de succesvolste quarterback aller tijden zo tegen als dit seizoen. Eigenlijk was hij zelfs al met pensioen, maar Brady kwam na een ruime maand terug op die keuze. Zijn voorseizoen werd overschaduwd door persoonlijke problemen. Tijdens het seizoen bleek waarom, toen Brady en supermodel Gisele Bündchen hun scheiding aankondigden. En op het veld kwamen zijn passes vaker niet aan dan wel. Maar als het er echt om gaat, is er geen betere quarterback te vinden in het American football dan Brady. Er is zelfs een gevleugelde uitspraak in de NFL: 'Never bet against Brady.'

Bij de moeizame 30-24 thuiszege op Carolina Panthers kwam alles aan bod: een vroege achterstand, miscommunicaties, ergernis en woede. Maar uiteindelijk flikte Brady het toch weer, onder meer met drie fenomenale diepe passes. Dankzij die zege is Tampa Bay Buccaneers als divisiewinnaar verzekerd van een plek in de play-offs. En dus liep Brady alsnog met een brede lach van het veld. Nog nooit zo veel verloren De 45-jarige Brady sloot in zijn lange loopbaan het reguliere seizoen nog nooit af met meer nederlagen dan overwinningen. Slechts twee keer (2002 en 2008) miste hij de play-offs. Voor de wedstrijd tegen de Panthers op de voorlaatste speeldag van het reguliere seizoen in de NFL dreigden beide scenario's. De Bucs wisten dat bij winst de play-offs zeker waren. Een zege van de Panthers zou alles op zijn kop zetten: niet Brady, maar Carolina zou dan in de laatste ronde de divisiewinst kunnen veiligstellen.

Hoe werkt het in de NFL? De 32 ploegen in de NFL zijn verdeeld in de American Conference (AFC) en de National Conference (NFC). Elke conference bestaat uit vier divisies van vier teams. De acht divisiekampioenen plaatsen zich voor de play-offs. Daarnaast liggen zes wildcards (drie per conference) klaar voor ploegen met het hoogste winstpercentage. De play-offs beginnen op 14 januari. De Super Bowl, tussen de kampioenen van de NFC en AFC, is op 12 februari in Glendale, Arizona.

Dat Carolina Panthers überhaupt nog een kans maakte, was al een klein wonder. Van de eerste negen wedstrijden won het er maar twee. Reden voor de club uit Charlotte om hoofdcoach Matt Rhule te ontslaan en de twee belangrijkste spelers (Christian McCaffrey naar San Francisco 49ers en Baker Mayfield naar Los Angeles Rams) nog tijdens het seizoen af te danken. Allemaal signalen die erop duiden dat Carolina de hoop al vroeg had opgegeven en het vizier had gezet op de komende seizoenen. In de NFL kan het namelijk lonen om zo weinig mogelijk te winnen: de slechtste ploegen krijgen bij de draft van college-talenten namelijk de eerste keuzes.

Tom Brady tijdens de wedstrijd tegen de Carolina Panthers - Reuters

Omdat divisiegenoten Atlanta Falcons, New Orleans Saints en Tampa Bay Buccaneers ook struikelend door het seizoen gingen, bleven de Panthers in de race om de play-offs. Die kans wilden ze grijpen en dus schoten de Panthers uit de startblokken met soepele aanvaldrives, die twee touchdowns opleverden. Bij de Buccaneers ging weer van alles mis, maar uiteindelijk kwam het toch goed dankzij de werparm van Brady en de snelheid van Evans.

Uiteindelijk mocht Brady zelf de beslissende touchdown maken door de bal via een zogeheten 'quarterback sneak' van dichtbij in de endzone te duwen. Brady speelde tien keer de Super Bowl, de finale van het NFL-seizoen, en won zeven keer (zes met New England Patriots, een met Tampa Bay Buccaneers). Daarmee staat hij op eenzame hoogte in de sport.

Rams 'slechtste titelverdediger ooit' Vorig jaar strandde Brady in de play-offs tegen de latere winnaar Los Angeles Rams. Die Rams hebben mede door blessures van bepalende spelers als Cooper Kupp, Matthew Stafford en Aaron Donald al weken geen uitzicht meer op de play-offs. De Rams wonnen de Super Bowl afgelopen februari in het eigen supersonische SoFi-stadion, een stadion dat ze delen met Los Angeles Chargers. Uitgerekend die Chargers smeerden de Rams maandagnacht een pijnlijk record aan. De Chargers wonnen met 31-10 van de Rams en dat was al hun elfde nederlaag dit seizoen. Nooit eerder verloor een regerend Super Bowl-winnaar zo veel wedstrijden.

Volgt Rodgers voorbeeld Brady? Een andere NFL-legende wist op de voorlaatste speeldag een blamage te voorkomen. Aaron Rodgers, de best betaalde quarterback in de NFL en vorig seizoen nog voor de derde keer verkozen tot beste speler van de reguliere competitie, droogde met zijn Green Bay Packers divisierivaal Minnesota Vikings af: 41-17.

Aaron Rodgers - EPA

Green Bay is met vijftien kampioenschappen (waarvan vier sinds de invoering van de Super Bowl) de succesvolste club in het American football en is al jaren dominant in de NFC North. Dit seizoen begon echter met een koude douche in Minneapolis tegen de Vikings: 23-7. Dat was de voorbode van een moeizaam seizoen voor Rodgers en co, waarin het liefst acht van de eerste twaalf wedstrijden verloor. Zondag walsten de Packers in eigen stadion over de Vikings heen, vooral dankzij een paar fraaie plays van de verdediging. Liefst drie keer onderschepten ze een pass van Vikings-quarterback Kirk Cousins en bovendien wist de verdediging hem twee keer de bal te ontfutselen.

