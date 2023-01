Doden bij botsing tussen helikopters Australië

In Australië zijn zeker vier mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen twee helikopters. Drie andere inzittenden raakten zwaargewond. Enkele andere personen moesten worden nagekeken in het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van het pretpark Sea World, even buiten Brisbane. De helikopters vlogen op elkaar boven een populair toeristenstrand. Een kon een noodlanding maken, maar de andere kwam ondersteboven in de branding terecht.

Het is nog niet duidelijk waardoor het ongeluk kon gebeuren. Waarschijnlijk steeg de ene helikopter net op terwijl de andere aan het landen was. Het is momenteel wel erg druk aan de Gold Coast, in januari altijd een populaire toeristenbestemming in de Australische zomer.