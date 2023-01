Marvelacteur Jeremy Renner 'kritiek maar stabiel' na ongeluk

Acteur Jeremy Renner is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk tijdens het sneeuwruimen. Volgens een woordvoerder is hij in "kritieke maar stabiele toestand" opgenomen in het ziekenhuis. Zijn familie is bij hem.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, hoe erg zijn verwondingen zijn of zelfs waar Renner gewond raakte. De acteur heeft een huis in het noorden van de staat Nevada, waar de afgelopen dagen veel sneeuw is gevallen. In het verleden poseerde hij wel eens met een sneeuwvoertuig maar het is niet duidelijk of het ongeluk met zo'n snowcat gebeurd is.

De 51-jarige Renner maakte carrière met films als The Town en The Hurt Locker, waar hij beide een Oscarnominatie voor kreeg, en de Mission: Impossible-serie van Tom Cruise. Wereldberoemd werd hij in de rol als boogschutter Clint Barton, de meest menselijke van alle Marvelhelden. Hij speelde die rol in vijf superheldenfilms en een eigen tv-serie, Hawkeye.

Renner is binnenkort weer te zien in de serie Mayor of Kingstown op Paramount+, waar deze maand het tweede seizoen van begint.