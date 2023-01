Wekdienst 2/1: Afscheid van ex-paus Benedictus en de Braziliaanse voetballegende Pelé

Goedemorgen! Eerst het weer: Vanochtend is het bewolkt met van tijd tot tijd regen. Later trekt het regengebied naar het oosten weg, maar vanuit het westen trekken nog enkele buien over. Het wordt 9 tot 12 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In Rome kunnen belangstellenden afscheid nemen van de pas overleden emeritus paus Benedictus. Hij ligt vanaf vandaag opgebaard in de Sint-Pietersbasiliek. Op 5 januari is de begrafenis van de op Oudjaarsdag op 95-jarige leeftijd overleden Duitser.

In Brazilië kan afscheid worden genomen van Pelé. De kist met daarin het lichaam van de voetballegende, die maandag op 82-jarige leeftijd overleed, wordt op de middenstip van het stadion van de club Santos gezet. Om 14.00 uur Nederlandse tijd begint daar een wake die 24 uur duurt. De uitvaart is morgen.

Wat heb je gemist? In Mexico zijn bij de bestorming van een gevangenis in de stad Ciudad Juárez veertien mensen omgekomen. Tien van de veertien doden zijn volgens de Mexicaanse autoriteiten bewakers. Mexicaanse media schrijven dat zij waarschijnlijk zijn geëxecuteerd. De overige doden waren gevangenen. Het is niet duidelijk hoe ze zijn omgekomen. Tientallen criminelen zijn bij de actie bevrijd. Anders nieuws uit de nacht Syrië: doden door luchtaanval Israël op vliegveld Damascus: Volgens de Syriërs zijn daarbij zeker twee militairen om het leven gekomen en raakten twee anderen gewond.

Benzinedief blijkt in dieselauto te rijden, komt stil te staan en wordt opgepakt: Volgens de politie had de man kort voor zijn actie al de aandacht getrokken van medewerkers, omdat hij met afgeplakte kentekenplaten het terrein van het tankstation op kwam rijden.

Van Gerwen na klein uurtje naar halve finales WK darts: De drievoudig wereldkampioen kwam totaal niet in de problemen tegen de als 22ste geplaatste Engelsman Chris Dobey. 'Mighty Mike' won met 5-0 en gunde zijn tegenstander slechts drie legs. En dan nog even dit Voor wie het gisteren heeft gemist, voor duizenden begon het nieuwe jaar frisjes:

Ondanks het relatief warme weer was de Nieuwjaarsduik voor sommigen toch best koud. In Scheveningen was de deelname massaal dit jaar. - NOS