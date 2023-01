Syrië: doden door luchtaanval Israël op vliegveld Damascus

Het Israëlische leger heeft raketaanvallen uitgevoerd op doelen in Syrië. Volgens de Syriërs zijn daarbij zeker twee militairen om het leven gekomen en raakten twee anderen gewond. De raketten raakten volgens Syrië onder meer de internationale luchthaven van de hoofdstad Damascus, die daardoor nu buiten gebruik is.

Israël heeft niet gereageerd op de aanvallen, maar het vanuit Londen opererende Syrische Observatorium voor de Mensenrechten spreekt van vier doden. Ook meldt het observatorium dat Israël ook een opslaglocatie van het leger geraakt heeft.

Iran

Het is de tweede aanval van Israël op de luchthaven in zeven maanden tijd. Bij de vorige aanval op 10 juni werd er schade toegebracht aan de landingsbanen. Twee weken later ging de luchthaven weer open. In september raakte Israël bovendien ook de internationale luchthaven van de noordelijke stad Aleppo, waardoor deze dagenlang buiten gebruik was.

De Israëliërs reageren over het algemeen niet op berichten over de aanvallen op Syrië. De afgelopen jaren voerde het land honderden van dit soort aanvallen uit op Syrische doelen. Israël heeft in het verleden gezegd dat aanvallen in Syrië gericht zijn tegen milities die door Iran worden gesteund. Het gaat dan onder meer om Hezbollah, dat vanuit Libanon opereert.