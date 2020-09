Dinsdag nog ruim 30 graden, nu voor het eerst weer vorst aan de grond

Voor het eerst dit seizoen is er weer vorst aan de grond gemeten. Bij een KNMI-weerstation in Twente werd vanmorgen om 07.20 uur kort -1,3 graden Celsius gemeten op klomphoogte.

Weerplaza noemt het geen uitzondering dat op dit moment in het jaar de eerste vorst wordt gemeten. In 2012 werd half september zelfs bijna 5 graden vorst aan de grond gemeten.

Afgelopen dinsdag was het juist nog ongekend warm in ons land. In Gilze-Rijen haalde de thermometer toen 35,1 graden, bijna een graad hoger dan het oude record in september, uit 1929.

Records

Weeronline vult aan dat gemiddeld op 12 september het kwik voor het eerst onder de nul daalt. De vroegste datum waarop dat ooit gebeurde was 22 augustus 1973, toen in Twente zelfs -2,2 graden gehaald werd. In 2014 was de eerste vorst recordlaat: pas op 5 november werd het toen in Eindhoven -0,6 graden.

De laatste keer dat het dit jaar vroor was 29 mei. Toen vroor het in Eelde het hardst, met ruim 5 graden.