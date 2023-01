Paris Saint-Germain is ongeslagen status kwijt en ziet Lens na vermakelijke topper naderen

Paris Saint-Germain is z'n ongeslagen status dit seizoen kwijt. De Franse topper in en tegen Lens werd met 3-1 verloren, met een opvallende rol voor voormalig Vitesse-speler Loïs Openda.

Het gat tussen koploper PSG en achtervolger RC Lens is nu nog maar vier punten, in het voordeel van de Parijzenaars, die in Noord-Frankrijk nog niet konden beschikken over WK-winnaar Lionel Messi. Ook de geschorste Neymar ontbrak.