Van Gerwen na klein uurtje naar halve finales WK darts, koptelefoon redt Price niet

Michael van Gerwen heeft zich binnen een uur geplaatst voor de halve finales op het WK darts. De drievoudig wereldkampioen kwam totaal niet in de problemen tegen de als 22ste geplaatste Engelsman Chris Dobey. 'Mighty Mike' won met 5-0 en gunde zijn tegenstander slechts drie legs. In de halve finales wacht maandag een confrontatie met de Belg Dimitri van den Bergh. De vraag is wie Van Gerwen in deze vorm kan stoppen. "Als het goed is niemand. Maar dat moet ik iedere dag laten zien. Morgen staat Dimitri op het menu, die moet ik morgen slachten. Ik vind het allemaal leuk voor het Belgische darts, maar nu is het genoeg geweest hè." 'Voelde makkelijk' Van Gerwen gunde Dobey hier en daar een heel klein kansje, maar Dobey pakte die niet. Op die momenten trad Van Gerwen, die makkelijk de triples vond, spijkerhard op. De pitloos ogende Engelsman leek onder de indruk van het delen van het podium met Van Gerwen. Voor Van Gerwen voelde het als een "makkelijke" avond. "Ik merkte al heel snel dat hij veel moeite had om zijn ritme te vinden. Daar moet je gebruik van maken en dat heb ik gedaan."

Het duel tussen Van Gerwen en Dobey had een pikant tintje. Vorig jaar zouden Van Gerwen en Dobey elkaar namelijk ook al treffen, maar toen moest Van Gerwen opgeven na een positieve coronatest. Dit jaar lijkt het erop dat de drievoudig kampioen niets in de weg zal staan tussen hem en zijn vierde wereldtitel. Een dagje rust na de gewonnen achtste finales tegen Dirk van Duijvenbode, daar had Van Gerwen wel naar uitgekeken. "Dat bevalt me heel erg goed." Dobey, die in de achtste finales nog de mondiale nummer zes Rob Cross versloeg, mocht voor 'Mikey' in deze vorm geen probleem zijn, wist ook Van Gerwen zelf. "Vorig jaar heeft Chris geluk gehad, dit jaar wordt het minder voor hem. Ik ga hem proberen veel pijn te doen." En dat lukte. Hoog gemiddelde Van Gerwen gooide drie sets lang boven de 103 gemiddeld. Pas in de vierde set daalde het niveau wat, maar het finishen bleef solide. Dobey kon niet profiteren van de iets lagere gemiddeldes van Van Gerwen en werd volkomen overrompeld. Op de voorlaatste leg na, toen hij zijn derde leg van de partij won en die winst sarcastisch vierde met het publiek. Even later was het gedaan toen Van Gerwen de laatste set met 3-1 in legs won. 'Mighty Mike' sloot de korte werkdag af met een karakteristieke harde schreeuw. Maandag treft Van Gerwen de Belg Van den Bergh voor een plek in de finale. De andere halve finale gaat tussen Gabriel Clemens en Michael Smith.

Darts🎯 - The 2023 edition is the first world darts championship (PDC/BDO) in which at least 3 non-British players are in the semi-finals



Michael van Gerwen🇳🇱

Gabriel Clemens🇩🇪

Dimitri Van den Bergh🇧🇪

Michael Smith🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#WCDarts — Gracenote Live (@GracenoteLive) January 1, 2023

Het vuurwerk vond een partij eerder op de avond al plaats, in het duel tussen Clemens en nummer één van de wereld Gerwyn Price. Price liet slechts één set zien waartoe hij in staat is. Voor de rest was het de avond van Clemens. De Duitser liet in de kwartfinales niets heel van Price, een enorme stunt: 5-1. Price zakt door de vroege uitschakeling naar plek vier op de wereldranglijst. De nummer-één-positie ligt voor het oprapen, bijvoorbeeld voor Van Gerwen. Price met koptelefoon In een zaal vol Engelsen en Duitsers, die in groten getale waren uitgerukt, gooide Price bepaald geen thuiswedstrijd. De Welshman had er last van. Price zei al vaker dat boegeroep hem tijdens zijn wedstrijden hindert. Bij een 3-1 achterstand in sets, keerde Price terug op het podium met een koptelefoon, om het geluid van de zaal te dempen. Nooit eerder vertoond. Na een sterke eerste leg daagde Price het publiek weer uit. Dat gejuich bleek te voorbarig.

Want de koptelefoon veranderde niets aan het goede spel van tegenstander Clemens. Hoewel de dubbels niet vanzelf kwamen, gooide de 'German Giant' met hoge scores - veel triples - in opperste concentratie gedecideerd door. Het leek alsof juist Clemens de fans in de zaal niet hoorde. Toen Clemens 4-1 in sets op het bord zette, was het verzet van Price gebroken. De koptelefoon ging af en werd vervangen voor een paar groene oordopjes. Ook dat hielp niet. Na de beslissende dubbel vier - hij had er één pijl voor nodig - gooide Clemens uit opluchting zijn overige pijlen op de grond.

Gabriel Clemens - PDC