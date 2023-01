Koptelefoon kan Price niet redden bij WK darts tegen stuntende Duitse reus

De nummer één van de wereld ligt uit het WK darts: Gerwyn Price liet slechts één set zien waartoe hij in staat is. Voor de rest was het de avond van Gabriel Clemens. De Duitser liet in de kwartfinales niets heel van Price, een enorme stunt: 5-1.

Price zakt door de vroege uitschakeling naar plek vier op de wereldranglijst. De nummer één positie ligt voor het oprapen. Michael van Gerwen, die later op de avond in zijn kwartfinale Chris Dobey treft, zal in zijn handen wrijven.

Koptelefoon

In een zaal vol Engelsen en Duitsers, die in groten getale waren uitgerukt, gooide Price bepaald geen thuiswedstrijd. De Welshman had er last van. Price zei al vaker dat boegroep hem tijdens zijn wedstrijden hindert.

Bij een 3-1 achterstand in sets, keerde Price terug op het podium met een koptelefoon, om het geluid van de zaal te dempen. Nooit eerder vertoond. Na een sterke eerste leg daagde Price het publiek alweer uit, waar het gejoel gebleven was, dat hij het niet meer kon horen. Dat gejuich bleek te voorbarig.