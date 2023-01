Nederlandse (28) komt om bij skiongeluk Oostenrijk, vriendin zwaargewond

In Oostenrijk is een 28-jarige vrouw uit Nederland om het leven gekomen bij een skiongeluk. Ze viel tijdens een afdaling van de Hintertux-gletsjer in Tirol en brak door het vangnet. Haar 27-jarige Nederlandse vriendin kwam ook ten val en raakte zwaargewond, melden Oostenrijkse media.

Bij andere valpartijen in de omgeving raakten zeker drie wintersporters zwaargewond. Een van hen, een 55-jarige vrouw uit Duitsland, viel op dezelfde plek als de twee Nederlanders. Zij is zwaargewond met een reddingshelikopter naar een ziekenhuis gebracht.

Uitgegleden over ijs

Volgens de Tiroler Tageszeitung gebeurde het fatale ongeluk op een rode piste van skigebied Hintertux. Een steil gedeelte van de afdaling was bevroren; de twee Nederlandse vrouwen zouden hierover zijn uitgegleden.

De 28-jarige gleed zo'n 100 meter naar beneden, ging door het vangnet, vloog zo'n 20 meter door de lucht en raakte vervolgens een boom. De vrouw raakte zo ernstig gewond dat hulp niet meer mocht baten.

Haar 27-jarige vriendin viel ongeveer tegelijkertijd. Ook zij gleed over de rand van de helling en raakte zwaargewond. Ze is per reddingshelikopter naar het ziekenhuis in Kufstein gevlogen. Later is de vrouw overgeplaatst naar een kliniek in Innsbruck.

Later op de dag moest de reddingshelikopter opnieuw in actie komen op de gletsjer. Een skiër uit Duitsland (56) was gevallen op een rode piste en tegen een bord gebotst. Volgens de krant heeft hij zware verwondingen aan een oog opgelopen.

In een ander skigebied in de omgeving gleed een 40-jarige skiër uit op een zwarte piste. Ook hij is per helikopter afgevoerd naar een ziekenhuis.

12-jarig meisje uit Nederland

Het is de tweede keer in korte tijd dat een Nederlander in Oostenrijk overlijdt na een skiongeluk. Vorige week zondag raakte een 12-jarig meisje van de piste en botste op een boom. Ze bezweek aan haar verwondingen.

Dezelfde dag raakte ook een Nederlandse vrouw van 62 zwaargewond na een botsing met een andere wintersporter op de piste. Ook overleed een 39-jarige Nederlandse wintersporter in skigebied Zillertal. Hij was tijdens het wandelen in elkaar gezakt: er was volgens Oostenrijkse media geen sprake van een ongeluk.

Jaarlijks komen gemiddeld enkele tientallen wintersporters om het leven in de Oostenrijkse bergen.