Geen grote ongeregeldheden, toch pleiten burgemeesters voor vuurwerkverbod

Bij de afgelopen jaarwisseling bleven volgens de politie massale ongeregeldheden uit. Desondanks pleiten artsen en burgemeesters vandaag voor een landelijk vuurwerkverbod.

Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft "nogmaals een dringend appèl" gedaan op het kabinet om met een landelijk vuurwerkverbod te komen, naar aanleiding van de afgelopen jaarwisseling. Ondanks dat er in de hoofdstad gisteren zo'n verbod gold, verliep de afgelopen Oudejaarsnacht volgens haar toch onrustig.

In een post op Instagram spreekt Halsema van een "onhoudbare situatie" doordat de regels nu niet landelijk zijn afgestemd. Zo gold in twaalf gemeenten een verbod, terwijl het afsteken op andere plekken wél was toegestaan. Ook is het volgens Halsema een probleem dat het kopen van vuurwerk is toegestaan, maar het afsteken ervan niet.

'Niet te winnen wedstrijd'

Ook de Nijmeegse burgemeester Bruls pleit voor een landelijk verbod. In zijn gemeente gold die regel gisteren al. Maar Bruls, die ook voorzitter van het Veiligheidsberaad is, spreekt van een "niet te winnen wedstrijd" als andere gemeenten andere regels hanteren.

Politiebonden NPB en ANPV wijzen eveneens naar het kabinet. In twaalf gemeenten gold een vuurwerkverbod, maar dat werd volgens de voorzitters van de bonden nauwelijks nageleefd. Doordat een landelijk beleid ontbreekt is het handhaven volgens hen heel lastig.

NPB-voorzitter Jan Struijs zet vraagtekens bij het beleid. "Hoe geloofwaardig zijn we als rechtsstaat als we zeggen dat in twaalf gemeenten een vuurwerkverbod geldt, en in de driehonderd andere niet? We hebben eenduidig beleid nodig, dan moet zo'n verbod voor alle gemeenten gelden. Dit jaar was het te onduidelijk."

Hulpdiensten belaagd

Op verschillende plekken werd gisteren vuurwerk gegooid naar politieagenten. In de regio Den Haag werden agenten bijvoorbeeld bekogeld. Twaalf van hen raakten gewond. "Ik maak me daar kwaad over", zegt korpschef Henk van Essen. "We moeten als samenleving nadenken over betere manieren om het nieuwe jaar in te luiden."

Minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) sprak op Twitter haar afschuw uit over het belagen van de hulpdiensten. "De ME heeft op sommige plekken in moeten grijpen om hulpverleners hun werk te laten doen. Meerdere agenten zijn gewond geraakt", schrijft zij. Wel bleven "excessieve ordeverstoringen" volgens haar uit.

Ook reageerde Yesilgöz op de racistische teksten die om middernacht minutenlang geprojecteerd werden op de Erasmusbrug. Ze sprak online van een "misselijkmakend incident" en herhaalt dat de politie onderzoek doet. "Racistische leuzen zijn weerzinwekkend en horen niet thuis in ons land", aldus de minister.

Oogletsel

In het Oogziekenhuis Rotterdam was de situatie vergelijkbaar met de jaren voor corona, zegt een woordvoerder. Tot 17.30 uur hadden zich 24 mensen in het gespecialiseerde ziekenhuis gemeld met letsel. Zeven van hen hadden een operatie nodig, dat is veel meer dan voorgaande twee jaren. Het jongste slachtoffer is 7 jaar.

Oogarts Tjeerd de Faber sprak vanochtend al van een "ouderwetse horrornacht". Volgens hem werden de meeste slachtoffers door siervuurwerk geraakt. Met name de wind speelde daarin een rol. "We zijn weer terug bij af. Doodzonde dat dit toch weer de prijs moet zijn van nieuwjaar vieren", reageert De Faber bij persbureau ANP.

De Faber maakt zich al jaren sterk voor een algeheel vuurwerkverbod: