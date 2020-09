Celtics weten voorsprong nu wel vast te houden en brengen spanning terug

Boston Celtics heeft in de finale van de Eastern Conference van de NBA zijn eerste zege geboekt. De Celtics klopten Miami Heat in het derde duel met 117-106 en brachten daarmee de spanning in de best-of-seven-serie weer terug (2-1).

Boston had in het eerste duel een marge van veertien punten verspeeld en een wedstrijd later zelfs van zeventien punten. Nu werd de opponent geen comeback gegund, al werd het toch nog even spannend.

De Celtics hadden hun voorsprong in het derde kwart uitgebouwd tot twintig punten, maar met een minuut op de klok in het laatste kwart kwam Miami terug tot 109-104. Miami, dat in het duel nooit op voorsprong stond, kon de comeback geen vervolg geven en leed in zijn twaalfde play-offduel pas de tweede nederlaag.

Vier spelers van Boston waren goed voor twintig punten of meer. Jaylen Brown was van hen met 26 stuks topscorer.