Lula beëdigd als nieuwe president van Brazilië, mogelijke aanslag verijdeld

In het parlement in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia is Lula da Silva ingezworen als nieuwe president. Hij legde voor de verzamelde volksvertegenwoordiging de eed af.

Kort daarvoor was Lula samen met zijn vicepresident Geraldo Alckmin en hun echtgenotes in een open auto naar het parlementsgebouw gereden. Langs de route stonden zo'n 300.000 mensen die op de feestelijkheden waren afgekomen. Het was Lula om veiligheidsredenen afgeraden de tocht in een open auto af te leggen, maar hij had zelf al te kennen gegeven een voorkeur te hebben voor een open auto.

Eerder op de dag werd in Brasilia een man aangehouden met explosieven en een mes. Hij probeerde bij de Esplanade te komen, de weg waarlangs de auto met Lula reed.

Omdat er gevreesd wordt voor geweld door de aanhangers van Lula's voorganger Bolsonaro zijn er bij het inauguratiefeest extra veiligheidsmaatregelen getroffen.

Opgelopen spanningen

De linkse Lula (77) won eind oktober nipt de verkiezingen van zijn aartsrivaal, de ultrarechtse president Jaïr Bolsonaro. Sinds die verkiezingsuitslag lopen de spanningen op tussen aanhangers van beide politici.