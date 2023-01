Lula beëdigd als nieuwe president van Brazilië, haalt uit naar Bolsonaro

In het parlement in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia is Lula da Silva ingezworen als nieuwe president. Hij legde voor de verzamelde volksvertegenwoordiging de eed af en liet zich in harde bewoordingen uit over zijn voorganger Bolsonaro.

Kort daarvoor was Lula samen met zijn vicepresident Geraldo Alckmin en hun echtgenotes in een open auto naar het parlementsgebouw gereden. Langs de route stonden zo'n 300.000 mensen die op de feestelijkheden waren afgekomen. Het was Lula om veiligheidsredenen afgeraden de tocht in een open auto af te leggen, maar hij had zelf al te kennen gegeven een voorkeur te hebben voor een open auto.

