Met veelbesproken WK-keeper als reserve klopt Villa ook Spurs, matig Chelsea gelijk

De veelbesproken Argentijnse WK-doelman Emiliano Martínez heeft op Nieuwjaarsdag voor het eerst weer een wedstrijd van zijn club Aston Villa bijgewoond. Hij zat op de reservebank tijdens het gewonnen competitieduel met Tottenham Hotspur: 2-0.

Chelsea kwam later op de avond niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij Nottingham Forest.

Na het winnen van het WK vierde Martínez dagenlang feest. Pas twee dagen geleden trainde hij voor het eerst weer mee bij Villa. Zijn Premier League-rentree zal waarschijnlijk woensdag plaatsvinden in het thuisduel met Wolverhampton Wanderers.

Gesprek

Vorige week zei Villa-coach Unai Emery dat hij met Martínez om tafel wil voor een gesprek over zijn controversiële gedrag na de WK-finale. Tijdens de huldiging maakte Martínez een obsceen gebaar met de award voor beste WK-keeper en in de dagen daarna bleef hij tegenstander Kylian Mbappé belachelijk maken.

"Als je zoveel emoties hebt, is het moeilijk om die onder controle te houden op zo'n moment", zei Emery. Wanneer zijn gesprek met Martínez is, is niet bekend. "Dat doen we als hij weer bij ons is en onder onze verantwoordelijkheid valt."